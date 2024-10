Exército de Israel ordena evacuação de moradores do norte de Gaza

O exército de Israel publicou novas ordens de evacuação neste sábado (12) para moradores do norte de Gaza antes das operações militares planejadas para a região.

O que aconteceu

O exército operará "com grande força por um longo período" em Jabalia e Nazla, uma "zona de combate perigosa", de acordo com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Avichay Adraee. O porta-voz dos militares ainda alertou, em um aviso aos moradores de Gaza: "Você está proibido de seguir para o sul, pois qualquer movimento em direção ao sul representa um perigo para sua vida. Nós o informaremos quando você poderá retornar para casa quando as condições forem adequadas."

Pelo menos 20 pessoas foram mortas em um ataque aéreo ao Hospital Al-Yemen Al-Saeed, no norte de Gaza, segundo trabalhadores humanitários do Médicos Sem Fronteiras. A organização pediu a Israel que protegesse os civis e os hospitais na Faixa de Gaza e que "permitisse a entrada de suprimentos humanitários desesperadamente necessários no norte, com extrema urgência".