'Encontro amoroso' embaixo de escada acaba com evacuação de estação de trem

O incidente causou uma grande inundação e resultou na evacuação das estações de Melbourne Central e Flagstaff Railway. Atrasos foram registrados em toda a rede de metrô de Melbourne. A situação aconteceu simultaneamente ao encerramento de um show da cantora americana Olivia Rodrigo na cidade e atrapalhou quem precisava pegar os trens para voltar para casa.

A Polícia do Estado de Victoria divulgou as imagens do circuito interno e procura o casal. Em nota, eles afirmam acreditar que as duas pessoas possam ajudar nas investigações do "dano criminoso".