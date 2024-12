Jornal: mãe de Luigi Mangione foi interrogada um dia antes da prisão dele

O FBI teria falou com a mãe de Luigi Mangione, 26, antes de o jovem ser preso acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson.



A informação foi publicada nesta sexta-feira (13) pelo jornal New York Post, que ouviu fontes do Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Conforme o jornal, membros da Força-Tarefa Conjunta de Crimes Violentos interrogaram Kathleen Mangione na noite do último domingo (8). Isso ocorreu após a análise de uma denúncia da polícia de São Francisco sobre um boletim de ocorrência de desaparecimento que a família havia registrado no departamento em novembro.

A mãe foi chamada porque o engenheiro de dados foi identificado como suspeito por meio de imagens de câmeras de segurança dos arredores do crime e das redes sociais. A mulher não disse que acreditar que o filho estava envolvido na morte do CEO, publicou o New York Post.