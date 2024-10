Mulher disse que deportou namorado para o México ao descobrir traição

Uma mulher que vivia com o namorado nos Estados Unidos disse que o mandou de volta para o México após pegar o celular dele e descobrir uma traição.

O que aconteceu

A usuária @monts.user555 compartilhou experiência que já soma 38 milhões de visualizações no TikTok. Na gravação, ela conta que descobriu a infidelidade do namorado ao retornar de férias, pegar o celular dele e ler mensagens extremamente picantes no Snapchat.

Jovem não confrontou o namorado, mas bolou um plano para se vingar. Ela diz que o chamou para fazer uma viagem ao parque de diversão Six Flags. Os dois (que viviam juntos em San Antonio, no Texas) pegaram o carro, mas, em vez de ir para o parque, a mulher disse ter levado o companheiro para a fronteira, entre os Estados Unidos e o México, para ele ser detido pelas autoridades de imigração. A mexicana é legal nos Estados Unidos, mas o rapaz não. Ao parar na fronteira, ela ainda jogou uma nota de US$ 50 para o companheiro.