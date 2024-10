Otan confirma que soldados da Coreia do Norte foram enviados para Rússia

Ele também descreveu o envio como ''expansão perigosa da guerra''. Rutte ainda fez um apelo à Rússia e à Coreia do Norte para que ''cessem essas ações imediatamente''.

Segundo ele, o aprofundamento da cooperação militar entre os dois países é uma ''ameaça''. ''Pyongyang já forneceu à Rússia milhões de cartuchos de munição e mísseis balísticos que estão alimentando um grande conflito na Europa. Em troca, Putin está fornecendo tecnologia militar e outro suporte para contornar sanções internacionais'', afirmou.

Cerca de 12 mil soldados norte-coreanos já estariam na Rússia. A informação é da agência de inteligência da Ucrânia, que diz que a maioria dos militares está em treinamento no leste do país. Alguns deles teriam sido avistados em zona de combate perto da fronteira com a Ucrânia.

Questionado durante a reunião do Brics sobre a participação norte-coreana no conflito, Putin respondeu de forma enigmática: "Se há imagens [dos soldados], elas são reflexos de alguma coisa". Na sexta-feira (25) , ele disse à TV estatal que "isso é um assunto" da Rússia.