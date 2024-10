Jovem é preso após exibir facão e ameaçar eleitores pró-Kamala na Flórida

Suspeito estava em um grupo com outros sete menores de idade. Em declaração à imprensa após a prisão de Caleb, o chefe de polícia de Neptune Beach, Michael J. Key, afirmou que o jovem e sua turma estavam no local "apenas com más intenções" e com o único intuito "de causar distúrbios".

Polícia não informou se Caleb é filiado a algum movimento político em específico. À imprensa local, o presidente do partido Democrata do Condado de Durval, Daniel Henry, disse que o grupo estava com bandeira pró-Donald Trump e que queria intimidar eleitores da candidata democrata, Kamala Harris.

"Violência e intimidação não têm espaço em nosso processo democrático. O partido Democrata está com aqueles que buscam expressar suas opiniões pacificamente e sem medo de represálias", diz comunicado assinado por Henry, que também classificou o episódio ocorrido em Neptune Beach como um "ato preocupante de intimidação", e agradeceu à resposta "ágil" da polícia.

Williams precisou pagar fiança de US$ 55 mil (R$ 316 mil na atual cotação do dólar) para deixar a cadeia. A Justiça norte-americana também determinou que mantenha distância mínima de 300 metros de um loal de votação, exceto se estiver lá para votar. Os amigos deles não foram indiciados.