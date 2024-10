'Dana': o fenômeno que causou maior tempestade do século na Espanha

Fenômeno pode durar vários dias e é estacionário, o que torna a Dana perigoso. Diferente de outros eventos meteorológicos, a depressão isolada em altos níveis tende a permanecer "parada" no mesmo local, sem se deslocar, como ocorre em tempestades comuns e menos danosas.

Pedestres ficam ao lado de carros empilhados após inundações mortais em Sedavi, ao sul de Valência, leste da Espanha Imagem: JOSE JORDAN/AFP

Nem todas as Danas criam tempestades extremas e potencialmente graves. Conforme a Aemet (Agência Meteorológica da Espanha), esse fenômeno se torna perigoso e destrutivo quando colide com massas de ar quentes e úmidas, como ocorreu em Valência, quando as Danas colidiram com o ar quente do Mediterrâneo, mar que banha a Espanha. Contribuiu para isso os relevos do sudeste espanhol, que "interagem" com os fluxos de ar.

Aemet ressalta que as Danas são "frequentes" na Espanha e "felizmente, a maioria delas não se torna digna de notícia" por não ter potencial destrutivo. Entretanto, a tempestade que caiu sobre Valência na terça-feira (29), resultou na pior tempestade registrada no século 21 no país.

Danas têm se tornado cada vez mais frequentes na Europa. Esse aumento está intrinsecamente associado às mudanças climáticas. O aumento da temperatura do Planeta faz com que a atmosfera concentre mais umidade e, concomitantemente, isso propicia maior recorrência de eventos extremos, como o ocorrido agora na Espanha.