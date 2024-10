Plantio e religião explicam: por que eleição nos EUA é em terça de novembro

A escolha do mês de novembro e do dia da semana foi prática e cultural. Em meados do século 19, os Estados Unidos eram uma sociedade predominantemente agrária, e a maioria dos eleitores eram fazendeiros. O Congresso evitou os meses de primavera e verão, para não coincidir com o plantio e a colheita, e optou por novembro, antes do inverno rigoroso. Esse período permitia o deslocamento dos eleitores com maior segurança, conforme detalha o History Channel.

O calendário semanal também foi considerado, respeitando a rotina religiosa e agrícola da época. Como os eleitores precisavam viajar longas distâncias para votar, o domingo, reservado para atividades religiosas, não era ideal. Por isso, as viagens começavam na segunda-feira para que os eleitores chegassem ao local de votação na terça-feira, votassem e pudessem retornar na quarta-feira. Essa escolha respeitava a vida rural e os compromissos locais.

Com o tempo, essa tradição tornou-se um diferencial dos EUA —outros países adaptaram suas eleições para os fins de semana, facilitando a participação popular. Em nações como França e Alemanha, o calendário eleitoral visa a maximizar o comparecimento. Nos EUA, propostas para mover o dia da eleição para um feriado ou final de semana ganham força, mas enfrentam resistência no Congresso.

O modelo americano enfrenta críticas por dificultar o acesso ao voto de trabalhadores, especialmente em estados onde a terça-feira não é feriado, segundo o Voice of America. Muitos críticos consideram a tradição de 180 anos desatualizada em uma sociedade urbana e com rotinas modernas, em que conciliar trabalho e votação em um único dia é um desafio.

No Brasil

No Brasil, as eleições para o Executivo e Legislativo federal e estadual ocorrem no primeiro domingo de outubro. O cronograma foi estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 16, de 4 de junho de 1997. Essa emenda também estipula o último domingo de outubro como data para um eventual segundo turno.