Como o alto número de abstenções ajuda a definir os eleitos nos EUA

Em 2024, as pesquisas apontam uma diferença muito pequena entre Kamala Harris e Donald Trump. Neste cenário, o comparecimento efetivo às urnas pode fazer a diferença para definir o vencedor.

Muitas pessoas votam de forma intermitente. Segundo o Pew Research Center, a maioria do público vota consistentemente, ou nunca vota. No entanto, o instituto aponta que com o país extremamente dividido, os eleitores irregulares podem determinar o resultado das eleições.

Tanto o partido Democrata quanto o Republicano têm potencial de angariar os eleitores que não votam de forma regular. A informação foi concluída pela pesquisa "Voter turnout, 2018-2022", publicada pelo Pew Research Institute em 2023, que analisou a preferência de quem votou nas três últimas eleições, em um ou dois dos últimos pleitos e em nenhum deles.

Nas eleições de 2020, foi registrado um comparecimento recorde às urnas. Na ocasião, 66,7% dos eleitores registrados para votar compareceram.

No pleito anterior, em 2016, este número foi de 61,4%. Na ocasião, o republicano Donald Trump venceu a democrata Hillary Clinton.

Como funciona o sistema eleitoral americano

Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito diretamente. Os eleitores escolhem os representantes do colégio eleitoral (delegados) de seus respectivos estados. Na prática, o partido que vence em cada estado ganha um determinado número de "pontos", representados pelos delegados.