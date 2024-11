De Laughing Kamala a Sleepy Joe: os apelidos de Trump para os adversários

"Broken Old Crow" [Old Crow Quebrado] para Mitch McConnell. Senador por Kentucky e líder da oposição, McConnell foi acusado por Trump de ter uma liderança fraca na casa legislativa durante o governo Biden, segundo a revista Forbes. Em maio de 2022, o ex-presidente declarou que "o Old Crow Quebrado é um perdedor, e muito ruim para o Partido Republicano". O apelido faz referência ao uísque da Old Crow, uma bebida barata produzida no Kentucky, estado que McConnell representa.

Cryin' Chuck [Chuck Chorão] para Chuck Schumer. Em novembro de 2019, após chamar o senador democrata de "Chorão" diversas vezes, Trump explicou o motivo do apelido durante um comício: "Eu o chamo de 'Chuck Chorão" porque eu o vi chorar uma vez enquanto discursava. Eu disse 'isso não é triste? Eu nunca o vi chorar antes'". O episódio aconteceu em janeiro de 2017, quando Schumer criticou as políticas de imigração de Trump em um discurso e derramou lágrimas - que eram provavelmente falsas, segundo o republicano.

"Little Marco" [Pequeno Marco] e "Marco 'amnesty' Rubio" [Marco Anistia Rubio] para Marco Rubio. Em setembro de 2015, Trump começou as críticas ao pré-candidato republicano dizendo que ele suava demais e criticando seu histórico de votação no Senado. Em 2016, disse que Rubio parecia um "menininho" no palco e que não servia para ser presidente. O senador reagiu dizendo que Trump sempre o chama de "Pequeno Marco", mas, apesar de ter 1,88 m de altura, tem mãos que parecem ser de uma pessoa com 1,58 m.

"Evita" para Alexandria Ocasio-Cortez. Trump declarou que vê a congressista de Nova York como uma representação de Eva Perón, ex-primeira-dama da Argentina. O republicano acrescentou que a democrata "não sabe nada", apesar de ter "um certo talento", e que a ativista "desabafa e delira como uma lunática". Os comentários faziam parte de um livro e foram publicados pelo jornal The Guardian em julho de 2019, antes da publicação da obra.

"Sloppy Steve" [Steve Desleixado] para Steve Bannon. Em janeiro de 2018, Trump publicou um tweet criticando um livro que prometia "revelar bastidores" de seu governo e alegando que não autorizou o acesso do autor à Casa Branca. Há acusações de que Steve Bannon, assistente e estrategista-chefe da Casa Branca durante o governo Trump, teria liberado a entrada do escritor no local, contrariando a vontade do presidente e sendo "desleixado" com a distribuição de acessos. Trump também escreveu que o autor "usou Sloppy Steve Bannon, que chorou quando foi demitido e implorou por seu emprego" e disse que "agora Sloppy Steve foi abandonado como um cachorro por quase todo mundo".

"Little Michael" [Pequeno Michael] e "Mini Mike Bloomberg" para Michael Bloomberg. Ex-prefeito de Nova York e CEO da empresa Bloomberg, Mike também tentou lançar uma candidatura à presidência pelo Partido Democrata para as eleições de 2020. Em novembro de 2019, o republicano declarou que o "Pequeno Michael" era sua pessoa preferida para disputar a corrida eleitoral, indicando que este seria um adversário fraco e fácil de vencer. Após a desistência do democrata à candidatura, em março de 2020, Trump escreveu que "Mini Mike Bloomberg" não tinha "o que é necessário [para ganhar a eleição]" e agora teria que colocar dinheiro na campanha de Biden para tentar salvá-la.