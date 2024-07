EUA: Republicanos usam risada de Kamala para descredibilizar a democrata

Apoiadores de Trump apontam Harris como histérica nas redes sociais. "Ela ri histericamente das próprias piadas idiotas e sem graça", escreveu uma mulher do Texas. "Kamala é um exemplo nojento para mulher e meninas. Mais importante, ela não é preparada para o trabalho. Intelectualmente, emocionalmente ou mentalmente. Rir em entrevistas e eventos importantes é sinal de ansiedade ou uma condição pior", publicou outro internauta.

Comentarista de extrema direita disse que não sabia "quais drogas ela usa ou o que a faz tão feliz" para rir tanto. No ano passado, enquanto participava de um programa no Sky News Australia, Teena McQueen criticou Kamala por "continuar rindo essa risada ridícula". Ela acrescentou que a democrata era "uma vergonha absoluta e não faz nenhum favor às mulheres".

Democratas reagiram apoiando Harris e defendendo seu bom humor. Internautas passaram a fazer comentários e montagens com a frase "Make America Laugh Again" [faça a América rir de novo], em oposição ao lema trumpista Make America Great Again [faça a América grande de novo]. "Eu amo a risada de Kamala Harris. Ninguém disse que o serviço público tem de ser infinitamente sério ou que os políticos têm de ser robôs tristes. Encontrem outra coisa [para criticar], haters", escreveu um democrata no X.

Sobrinha de Trump diz que tio entende a risada como uma vulnerabilidade. Segundo a revista The Atlantic, Mary Trump disse que o pai do ex-presidente o ensinou que "rir é se tornar vulnerável, é baixar a guarda de alguma forma, é perder um pouco do controle. E isso não pode acontecer". A revista e outras mídias americanas também analisaram o comportamento de Trump e apontaram que o republicano praticamente nunca gargalha publicamente.

Trump utiliza historicamente a estratégia de descredibilizar seus opositores para atacá-los. Em 2015, enquanto estava em campanha contra Hillary Clinton, a chamou de "estridente", "diabo" e "louca". Durante um comício em janeiro deste ano, Trump disse que a oponente republicana Nikki Haley tem "um cérebro de passarinho". O republicano também ataca frequentemente a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi. Ele apelidou a "louca", "nervosa" e a comparou a um cachorro no último sábado.