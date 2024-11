Tumba com tesouros de quase 4.000 anos é encontrada no Egito

Uma equipe arqueológica revelou, durante escavações em Tebas, no Egito, uma tumba com onze túmulos, com joias e artefatos de cerca de 4.000 anos, revelando novas práticas funerárias egípcias.

O que aconteceu

Escavações encontraram uma tumba intacta datada do Império Médio (1.938 a.C. - 1.630 a.C.). É o primeiro túmulo desse período encontrado na região. Trabalho foi conduzido pelo South Asasif Conservation Project, sob a liderança da arqueóloga Elena Pischikova, com o apoio do Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito.

Sepultamentos variados indicam organização familiar. Foram encontrados onze sepultamentos, incluindo cinco mulheres, dois homens e três crianças — o décimo primeiro não foi identificado. As mulheres estavam com a maioria dos itens de joalheria, enquanto as crianças e um dos homens estavam sem objetos funerários, anunciou a arqueóloga Katherine Blakeney, em um comunicado oficial.