Alfaiate, salva-vidas e sorveteiro: os trabalhos dos ex-presidentes do EUA

Ronald Reagan foi salva-vidas, locutor de rádio e presidente do sindicato dos atores. Quando ainda estava no ensino médio, em 1926, Reagan trabalhou durante um verão como salva-vidas em Illinois. Ao final da temporada, o rapaz havia salvado 77 vidas, segundo seu biógrafo Edmund Morris. Na década de 30, trabalhou como locutor esportivo de uma rádio em Iowa. Reagan atuou em dezenas de filmes, entre eles Kings Row, que foi indicado ao Oscar de 1943 como melhor filme. Entre 1947 e 1952, e em 1959, chegou a assumir a presidência do sindicato dos atores.

Arquitetura Jeffersoniana, desenvolvida por Thomas Jefferson, é uma das mais influentes no país. Autodidata, Jefferson se interessou pela arquitetura durante a faculdade, e tinha como principais influências o italiano Andea Palladio e edifícios neoclássicos franceses. O também advogado fundou a Universidade da Virginia, e a projetou com um design inovador em forma de U. Tanto a universidade quantos as casas projetadas por ele são considerados destaques da arquitetura americana e consolidaram Jefferson como designer. Com tamanho prestígio, o arquiteto também influenciou os projetos do Capitólio dos EUA e da Casa Branca.

Andrew Johnson, que assumiu a presidência após o assassinato de Abraham Lincoln, foi alfaiate durante a juventude. Nascido na Carolina do Norte em 1808, Johnson foi aprendiz em uma alfaiataria na cidade de Raleigh durante a adolescência. Em 1824, se mudou com a família para Greeneville, no Tennessee, onde abriu sua própria loja algum tempo depois. A alfaiataria era um ponto de encontro para os moradores da região, que se reuniam para debater acontecimentos do cotidiano da pequena cidade. Os clientes perceberam que Johnson tinha talento para os debates, e o encorajaram a se candidatar para cargos públicos.

Bill Clinton vendeu revistas em quadrinhos usadas. Aos 13 anos, Clinton convenceu o dono de uma mercearia a deixá-lo montar um negócio próprio dentro da loja. "Eu tinha dois baús cheios de histórias em quadrinhos perfeitamente preservadas. Durante os meses em que trabalhei na mercearia, vendi todas. Ganhei cerca de 100 dólares e me senti um milionário", relembrou o ex-presidente, segundo o site Convenience Store News.

Família de Jimmy Carter era produtora de amendoim. Após o nascimento de Jimmy, seu pai começou a cultivar amendoins espanhóis na fazenda da família, que ficava em Plains, na Geórgia. O jovem ajudava nas temporadas de colheita e, aos cinco anos, já vendia amendoim cozido na rua. Quando seu pai morreu, Jimmy saiu da Marinha e retornou à cidade-natal para administrar o negócio. Enquanto atuava como presidente, entre 1977 e 1981, deixou a empresa sob os cuidados de um escritório de advocacia de Atlanta para se separar do assunto e evitar conflitos de interesse.

Gerald Ford trabalhou como guarda florestal e ajudou a monitorar a população de ursos do parque. O jovem passou o verão de 1936 em Wyoming, direcionando o trânsito, monitorando a população de ursos e supervisionando acampamentos no Parque Nacional de Yellowstone.