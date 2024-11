Israel diz que matou um dos comandantes do Hezbollah no sul do Líbano

As tropas das IDF continuam a realizar ataques no sul do Líbano. Israel diz que bombardeios têm o objetivo de desmantelar as infraestruturas do Hezbollah. localizar armas e "eliminar" combatentes do grupo xiita.

As IDF também divulgaram imagens de um suposto túnel do Hezbollah. O local foi encontrado recentemente e demolido por tropas no sul do Líbano. Os militares afirmam que engenheiros de combate da 188ª Brigada operam em áreas florestais perto da fronteira. Segundo o governo israelense, o Hezbollah construiu infraestruturas que deveriam ter sido utilizadas em uma invasão a Israel.

As tropas também localizaram depósitos de armas escondidos nas áreas florestais.

Benjamin Netanyahu visita fronteira com o Líbano em meio a ataques ao Hezbollah. Durante uma visita perto da fronteira com o Líbano, em 3 de novembro, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ameaçou o Hezbollah com uma "resposta firme" e pediu sua retirada para o norte do rio Litani, a 30 quilômetros da fronteira. O partido xiita, por sua vez, publicou um vídeo de uma instalação subterrânea de mísseis balísticos com o slogan: "Não desistiremos de nossas armas".

A última visita de Netanyahu à fronteira israelense-libanesa havia ocorrido em 6 de outubro. "Quero ser claro: com ou sem acordo [de cessar-fogo], a chave para restaurar a paz e a segurança no norte [de Israel] está, acima de tudo, em manter o Hezbollah afastado para além do rio Litani, em reagir a qualquer tentativa de sua parte de se rearmar e de replicar com firmeza toda operação contra nós", disse Netanyahu em um encontro com soldados israelenses.

Guerra se expandiu para o Líbano. A guerra desencadeada em outubro de 2023 na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas se expandiu para o Líbano, onde o exército israelense realiza desde 23 de setembro bombardeios maciços contra o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do grupo palestino, ambos apoiados pelo Irã.