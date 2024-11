Mulheres de Iowa podem decidir eleição a favor de Kamala

Resultado está dentro da margem de erro de 3,4 pontos percentuais, mas marcou uma mudança em relação ao levantamento de setembro, que mostrou Trump liderando por quatro pontos. A Selzer é uma organização de pesquisa respeitada com um bom histórico de acertos em Iowa, segundo a mídia americana. A pesquisa ficou conhecida por mostrar, em 2008, que o então senador Barack Obama venceria a favorita Hillary Clinton nas primárias em Iowa.

Mulheres idosas devem votar em Kamala. A pesquisadora Ann Selzer explicou à MSNBC que a democrata lidera "por conta de sua força com as mulheres em geral, ainda mais entre mulheres de 65 anos ou mais". Segundo ela, "é uma faixa etária que aparece para votar em números desproporcionalmente grandes".

Iowa não é um estado decisivo em 2024, mas pode ajudar Kamala. As pesquisas mostram Kamala e Trump numericamente empatados em todos os sete estados-chave. Uma vitória em um estado republicano pode decidir a eleição para Kamala.

Campanha de Trump diz que pesquisas do Des Moines Register e New York Times estão "sendo usadas para impulsionar uma narrativa e diminuir o entusiasmo dos apoiadores do presidente Trump". Já alguns democratas acreditam que os republicanos preparam o cenário para contestar o resultado da eleição, como aconteceu em 2020.

Trump usou as redes sociais para contestar a pesquisa do Register. "[Kamala] Não chega nem perto! Todas as pesquisas, exceto uma fortemente inclinada para os democratas por um odiador de Trump, me colocam na frente, por muito."

Republicano diz que ninguém fez mais pelos moradores de Iowa do que ele. "Eu amo os fazendeiros, e eles me amam. E eles confiam em mim". Mais de 85% das terras de Iowa são usadas para agricultura e produzem mais milho, porcos, ovos, etanol e biodiesel do que qualquer outro estado dos EUA, segundo o jornal britânico The Guardian.