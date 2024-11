Kamala x Trump: acompanhe ao vivo a apuração das eleições dos EUA

Trump assumiu a presidência da Trump Organization aos 28 anos e investiu em cassinos. Formou-se em economia pela Universidade de Pensilvânia e já começou herdar o império. Sob a presidência dele, o grupo investiu no setor de cassinos de Atlantic City. Em 1990, o Trump Taj Mahal chegou a ser o maior cassino do mundo, antes de falir no ano seguinte.

"Está demitido!". O reality show "O Aprendiz", no qual Trump contratava e dispensava empreendedores para alguma das empresas da Trump Organization, ajudou a torná-lo ainda mais conhecido pelo grande público.

Trump se elegeu à presidência pela 1ª vez em 2016. Como agora, fez promessas que acenavam ao público conservador, como foco em políticas anti-imigração e protecionismo contra a China. Também atuou fortemente contra metas climáticas.