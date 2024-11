Trump ameaça multar México caso país não impeça imigração aos EUA

Imagem: Anna Moneymaker/Getty Images via AFP

Em comício na cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, o candidato republicano Donald Trump afirmou que pretende multar o governo do México caso este não impeça a migração aos EUA.

O que aconteceu

Trump ameaçou México com tarifas por imigração. "Mas agora temos uma nova presidente do México. Supostamente — uma mulher muito simpática, dizem. Ainda não a conheci, e vou informá-la, no primeiro dia ou antes, que se não pararem essa investida de criminosos e drogas vindo ao nosso país, vou imediatamente impor uma taxa de 25% sobre tudo que exportarem aos Estados Unidos da América", afirmou o republicano.

Plano tem "100% de chance de funcionar", defende Trump. Ele ainda disse que essa tarifa sobre exportações mexicanas aumentará caso o governo de Claudia Sheinbaum não tome providências. O candidato afirmou que aumentará a tarifa para 50% sobre todas as importações, então 75% e mesmo 100%.