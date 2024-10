Esquerda 'moderna': Claudia Sheinbaum toma posse como presidente do México

Analista crê que Sheinbaum tentará 'apaziguar as inquietações'. A presidente herda uma agenda política de quase 20 propostas de reformas constitucionais, incluindo a polêmica autorização para que juízes sejam eleitos por voto popular. As iniciativas preocupam investidores dos Estados Unidos e do Canadá, mas "tudo indica que ela [Sheinbaum] é pragmática e entende que o México não pode se dar ao luxo de ter inimizades", disse à AFP Michael Shifter, analista do centro de estudos Diálogo Interamericano.

Relação com os EUA ainda dependerá das eleições de novembro. Para Pamela Starr, professora da Universidade do Sul da Califórnia, Sheinbaum poderia ter um bom relacionamento com a democrata Kamala Harris porque "ambas estão interessadas em fazer avançar a agenda e os direitos das mulheres" e estão em sintonia "no que diz respeito às mudanças climáticas". Em caso de vitória de Donald Trump, porém, a relação será muito mais complicada, "em parte porque o republicano não tem o mesmo respeito pelas mulheres governantes que tem pelos homens".

(Com AFP)