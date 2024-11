Republicanos e democratas mudam de voto: o que dizem os eleitores nos EUA

Para Jackson, que votou no Arizona, não dá para votar num condenado. "Eu sou um republicado. Cresci como um republicano, mas minhas opiniões não estão alinhadas com certas coisas que estão acontecendo no meu partido", afirmou ao The New York Times.

A pessoa que está concorrendo pelo nosso partido é um criminoso condenado. Isso é meio estranho porque tem certos empregos que eu mesmo não consigo, embora eu não seja um criminoso. Por isso eu votei na Kamala, algo que eu não queria fazer

Vatr Jackson

Já a porto-riquenha Davianna Porter, 20, decidiu votar em Trump. Embora americanos de origem latina costumem votar em democratas, a eleitora da Flórida afirmou que gosta "mais do que ele [Trump] representa".

"[Quero] uma vida melhor no futuro", disse ela, confrontada pela reportagem da CNN sobre Trump ter afirmado que Porto Rico era uma "ilha flutuante de lixo". "Se eles [republicanos] não gostam de porto-riquenhos, isso dói, é claro, mas no final do dia, estou bem com quem eu sou", afirmou.

Depois de votar no democrata Joe Biden em 2020, o corretor Mason Long , 30, votará em Trump desta vez. Além de acreditar que o republicano pode melhorar a economia, sua oposição a guerras lhe afastou dos democratas.