Eleição nos EUA pode ser de recordes: de eleitores e de tempo para acabar

A AP faz isso há 175 anos. Olha isso, BRASEW. 175 anos. Eles montam uma super estrutura. Neste ano, eles vão chamar 6.823 vencedores (sim, tem resultado para senador, deputados federais e estaduais). São mais de 5 mil pessoas fazendo este trabalho. Obviamente, não são resultados oficiais, são as chamadas projeções. Mas quando eles fazem isso, é como se fosse o resultado oficial. A AP tem uma taxa de precisão de resultados de 99,9%. Sim, isso significa que sempre tem o 0,1% de chance de errar.

E quem também faz um trabalho primoroso é a mesa de eleições da FoxNews. Sim, acredite que mesmo uma emissora com viés ideológico pode fazer trabalho técnico. Essa mesa de eleições é comandada por Arnon Mishkin. Esse não se abala, darling. Não quer saber se a emissora é trumpista. Ele trabalha com dados e votos reais.

Em 2020, Mishkin chamou o Arizona antes que todo mundo e a FoxNews apanhou dos seus telespectadores e do Trump por dias. Todo mundo esperava que Trump fosse ganhar no Arizona, mas toda a metodologia do Mishkin (que envolve pesquisas, a contagem de voto real e o conhecimento do processo de cada estado) apontava que Trump não conseguiria mais bater Biden. E de fato não bateu. Mas no fim, Biden ganhou só por 10 mil votos no Arizona. (Imagina a dor de barriga desse Mishkin.)

A FoxNews inclusive teve um papel importante quando anunciou que Biden tinha ganhado, com o resultado da Pensilvânia (no sábado, como eu disse antes). Foi a última a fazer isso. Mas fez em meio àquele momento que Trump, lá da Casa Branca, dizia que ele que tinha ganhado as eleições.

A FoxNews falou e já está valendo?

Não, darling. Provavelmente o caso deve ir parar na Justiça. Que terá um papel fundamental no processo eleitoral. Mas lembre-se que eles não têm justiça eleitoral por lá.