Ex-modelo eslovena e advogado judeu: quem são os cônjuges de Trump e Kamala

Ex-modelo fez aparições pontuais na campanha e presidência do marido. Melania discursou na Convenção Nacional Republicana em julho de 2016, quando foi acusada de plagiar expressões ditas anteriormente por Michelle Obama. Meses depois, voltou a público para defender Trump de uma série de acusações de agressão e assédio sexual. Já como primeira-dama, se dedicou à iniciativa Be Best, cujos objetivos eram cuidar da saúde mental dos jovens, combater o cyberbullying e proteger os mais vulneráveis ao uso de drogas.

Melania quebrou tradição e não convidou esposa de Biden para "passagem de bastão" de primeira-dama. Melania não convidou Jill Biden para um "chá e passeio" na Casa Branca, tradição comum entre as primeiras-damas desde 1950. O costume consiste em apresentar o segundo e o terceiro andar para a próxima moradora da residência e lhe desejar boas-vindas.

Após deixar a Casa Branca, passou a comercializar joias e NFTs. Desde 2021, Melania tem se dedicado à venda de objetos digitais autenticados, os chamados NFTs. A ideia era que, através da plataforma, crianças recém-saídas de orfanatos pudessem aprender sobre computação e desenvolvimento de software. O produto mais recente da coleção, vendido por US$ 250, é um colar em homenagem às mães associado a um dos NFTs da ex-modelo.

Doug Emhoff

Douglas Emhoff pode ser o 1º primeiro-cavalheiro dos EUA. Nascido no Brooklyn e criado em Nova Jersey, formou-se em Comunicação e em Direito, e teve dois filhos com Kerstin Emhoff, de quem se separou em 2009. O advogado conheceu Kamala em um encontro às cegas em 2013, e se casou com ela no ano seguinte em uma cerimônia oficializada pela irmã de Harris.

É um advogado especializado em direito de mídia, esportes e entretenimento. Ele se tornou sócio do grande escritório DLA Piper e chegou a ganhar até US$ 1,2 milhão por ano (R$ 6,6 milhões), mas se afastou em 2020, quando a chapa Biden-Harris foi eleita, para evitar conflitos de interesse, segundo o jornal New York Times.