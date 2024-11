Trump vence todos estados-chave e conquista 6 pêndulos a mais que em 2020

Candidato recebe votos de todos os delegados do estado, independentemente das porcentagens. Ou seja, se a votação ficar 51% a 49% em um estado com dez delegados, o candidato que teve mais votos levará os dez representantes.

Os estados de Maine e Nebraska são os únicos que fogem à regra, usando o método do distrito congressional. Neste caso, os estados indicam dois votos de delegados para o vencedor no estado todo e, em seguida, um voto de delegado para o vencedor do voto popular em cada distrito.