Condenação de Trump por compra de silêncio de atriz pode ser anulada hoje

Um mês após a condenação, a Suprema Corte tomou decisão que pode beneficiar Trump. Eles decidiram que ex-presidentes não podem ser processados por ações realizadas durante o seu mandato e proibiu promotores de usar atos oficiais como provas.

Se o juiz mantiver a condenação, a sentença de Trump será divulgada em 26 de novembro. A sentença pode ir de multa até quatro anos de prisão, embora essa alternativa seja rara para um caso de fraude contábil, segundo a Reuters.

Analistas acreditam que Trump não deve ser condenado até o fim do mandato. "A execução da sentença, seja prisão, prisão domiciliar, serviço comunitário ou multa, terá de esperar até que os recursos sejam resolvidos e Trump (cujo mandato terminará em 2029) não esteja no cargo", escreveu o ex-promotor Randall Eliason em seu blog.

Advogados de Trump também tentam anular uma denúncia sobre a posse ilegal de documentos confidenciais da Casa Branca. Após a vitória de Trump, o procurador especial Jack Smith e o Departamento de Justiça iniciaram discussões para "determinar o curso de ação" diante da "situação sem precedentes" que sua eleição criou. Smith prometeu anunciar o resultado das deliberações até 2 de dezembro.

Trump nega todas as acusações. Na ocasião, ele disse que o resultado do júri foi um "caça às bruxas vergonhoso" com motivação política.

Relembre o caso

Em maio, o júri concluiu que Trump violou a lei ao falsificar registros comerciais para encobrir um pagamento a uma atriz de filmes adultos. Em 2016, Stormy Daniels recebeu um pagamento de US$ 130 mil (cerca de R$ 675 mil em valores de hoje).