Ataques israelenses em Damasco deixam 15 mortos, diz mídia estatal síria

Ataques israelenses em Damasco deixou ao menos 15 pessoas mortas e 16 outras feridas nos subúrbios da capital síria nesta quinta-feira (14), informou a agência de notícias estatal do país Sana.

O que aconteceu

Ataques aéreos tiveram como alvo prédios residenciais na região. Segundo divulgado pela Sana, por volta das 15h20 locais (9h20 no horário de Brasília), Israel lançou bombas do céu em direção a "vários edifícios residenciais" no bairro de Mazzeh e na área de Qudsaya, na zona rural da capital.

Entre mortos e feridos, estavam mulheres e crianças, segundo informou fonte militar à agência síria. Ele disse ainda que os ataques causaram "danos materiais significativos" a edifícios vizinhos aos alvos dos ataques.