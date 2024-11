Lula critica neoliberalismo e pede 'jornada de trabalho equilibrada' no G20

O governo ainda não se envolveu no debate sobre mudança de escala de trabalho. Embora a pauta seja vista com bons olhos por Lula e pela cúpula governista, o Planalto avalia que não é momento de entrar na discussão, que está avançando no Congresso. Segundo pessoas próximas, a prioridade, por ora, é aprovar a LOA (Lei Orçamentária Anual) e a proposta de corte de gastos que a Fazenda deve enviar aos parlamentares neste mês.

Precisa preservar o espaço público para que o extremismo não gere retrocessos nem ameaças de direitos. A juventude que enfrentará as consequências das tarefas que deixarmos inacabadas.

Lula, no encerramento do G20 Social

Lula também aproveitou o discurso para passar recados sobre o corte de gastos no orçamento. Refratário à medida, o presidente tem feito de tudo para adiar o anúncio, em uma 'novela' que já dura quase um mês, repetindo com frequência que dinheiro voltado às áreas sociais "não é gasto, é investimento".

Vocês sabem que nós temos em cada país uma quantidade enorme de pessoas que estão invisíveis. São as pessoas que os governantes não querem enxergar. São as pessoas que aparecem nas estatísticas, todo mundo sabe que elas existem, mas elas são desprezadas no orçamento das prefeituras, elas são desprezadas no orçamento do estado e elas são desprezadas no orçamento da União.

Lula, no encerramento do G20 Social

De improviso, Lula voltou a criticar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e a falar sobre o clima. O presidente tem sido uma das vozes internacionais mais críticas ao atual papel da ONU.