Há 20 anos, Lula liderou outra ação global contra fome, que não foi adiante

O grupo de trabalho do G20 sobre finanças até discutiu a taxação de bilionários (cerca de 3 mil pessoas no mundo, de uma população de 8 bilhões), que poderia arrecadar US$ 200 bilhões ao ano.

Além de ações contra a pobreza, a taxa poderia ser usada para enfrentar as mudanças climáticas — pauta que não estava no horizonte do início dos anos 2000.

Mas o debate sobre a taxação de fortunas ainda não está maduro. Em julho, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse a jornalistas que seria muito difícil implementar um imposto global, que vigorasse além das fronteiras nacionais.

"Se levar um, dois, cinco anos, não é esse o problema", disse, em julho, o ministro da Fazenda Fernando Haddad, que impulsionou a discussão. Para ele, pautar o debate no G20 já é um avanço.

Sem fontes próprias de financiamento, e com as mudanças climáticas disputando os recursos internacionais, a nova Aliança depende de passar o pires para doadores e bancos — cujo apetite varia ano a ano.