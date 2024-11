Itália, Turquia França: Lula se reúne com 11 chefes de Estado neste domingo

A agenda do presidente Lula (PT) deste domingo está repleta de reuniões bilaterais com chefes de Estado. No total, ele vai conversar com líderes de 11 países que foram ao Rio de Janeiro para participar da cúpula do G20, na segunda (18) e na terça-feira (19).

O que aconteceu

Lula marcou reuniões no Forte de Copacabana. As conversas entre o presidente e os líderes serão feitas em uma sala no Forte de Copacabana, que fica em frente ao hotel onde Lula está hospedado.

África do Sul inaugura agenda. Próximo país a sediar o G20, em 2025, a África do Sul abre a agenda de Lula. A conversa com o presidente Cyril Ramaphosa está marcada para as 10h30.