Brasileiros relatam assédio em curso de medicina na Bolívia; aluno se matou

A Dra. Elizabeth Mareño Colque, coordenadora da Sedes em Punata, uma espécie de secretaria de saúde na Bolívia, disse que uma investigação foi aberta para que situações como esta não se repitam. "Não tínhamos conhecimento destes absurdos. Abrimos um processo interno para ouvir os envolvidos, além de órgãos de investigação e da Justiça boliviana. Juntos vamos apurar todas as denúncias que chegaram até o nosso órgão. Queremos melhorar e estamos tratando de ações positivas. Queremos um melhor contato com todos os estudantes, inclusive os brasileiros. Não podemos mais admitir que absurdos como esses ocorram. Precisamos colocar um limite, não estamos mais em épocas antigas onde se colocava pressão em profissionais de saúde. Vamos melhorar", disse.

O Itamaraty, por meio de suas repartições consulares na Bolívia, diz que acompanha a situação dos estudantes brasileiros no país. O consulado informou que está em contato com as autoridades bolivianas para apurar as denúncias de episódios de xenofobia e de maus-tratos.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil