Trump indica ex-executiva da WWE para comandar Educação dos EUA

McMahon é uma das líderes da equipe de transição do republicano. "Linda usará suas décadas de experiência em liderança e profundo conhecimento tanto da educação quanto dos negócios para capacitar a próxima geração de estudantes e trabalhadores americanos e tornar a América o número um em educação no mundo", diz outro trecho do comunicado.

A escolha de Donald Trump ainda tem que ser referendada pelo Senado. A empresária, que comandou por um ano o órgão responsável pelas escolas públicas em Connecticut, deve colocar em prática a visa de educação do republicano, que já falou em remover a "doutrinação de esquerda" das escolas.

No mesmo dia, o presidente eleito também indicou Mehmet Oz, ex-apresentador e cirurgião, para chefiar a agência que supervisiona programas de seguro de saúde. "Ele também cortará desperdícios e fraudes dentro da agência governamental mais cara do nosso país, que é um terço dos gastos com assistência médica da nossa nação e um quarto de todo o nosso orçamento nacional", escreveu Trump.

O nome dele também precisa ser referendado pelo Senado. Oz seria responsável pelos programas Medicaid, Medicare e Affordable Care Act, dos quais mais da metade dos EUA depende para seguro de saúde, segundo a Associated Press.