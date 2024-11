Invasor do Capitólio é condenado por planejar matar agentes do FBI

Edward Kelley, de 35 anos, foi condenado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por preparar uma "lista da morte" com os nomes dos agentes que investigaram sua participação na Invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

O que aconteceu

Preso tinha lista com 37 nomes de agentes do FBI. Outro preso no 6 de janeiro delatou que ele e Kelley tinham a intenção de realizar um ataque com carros-bomba e drones incendiários no Escritório do FBI de Knoxville, além de matar agentes em suas casas e em espaços públicos, como cinemas. Além de produzir, Kelley distribuiu a lista com fotos e vídeos dos agentes a outros apoiadores de Donald Trump.

"Cada golpe tem que doer", disse acusado em gravação. Em áudio apresentado no julgamento, Kelley apresenta um "curso de ação" em seu plano de matar agentes, e dá instruções para que seus associados "comecem", "ataquem" e "destruam os escritórios [dos agentes do FBI]" no caso de sua prisão.