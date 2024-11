Funcionário é demitido por comer croquete que iria para o lixo na Espanha

Justiça entendeu que demissão foi ilegal. No dia 15 de outubro, o Superior Tribunal de Justiça de Castela-La Mancha rejeitou um recurso da Mercadona e considerou que a conduta do trabalhador não constitui infração gravíssima. "De forma nenhuma ingerir um alimento que iria para o lixo pode causar a mais grave sanção do mundo do trabalho, a demissão do trabalhador".

O fato é simples: no dia 8 de julho de 2023, pelas 22 horas, o autor consumiu um croquete do blister destinado ao lixo, sem qualquer dissimulação, reconhecendo esse fato quando questionado, sendo um fato excepcional, pontual e esporádico, e conhecendo a ordem e instrução da empresa de sua vedação. Ou seja, uma desobediência que daria à Mercadona o direito de sancionar o seu funcionário, mas não de o despedir.

Trecho da decisão do Superior Tribunal de Justiça de Castela-La Mancha

Mercadona diz que funcionário cometeu infração gravíssima. Segundo a defesa, o funcionário comeu vários croquetes, de 4,20 euros (ou R$ 25), o que representa "fraude, deslealdade ou abuso de confiança" e furto. O trabalhador estava na empresa há 16 anos.

Decisão diz que Mercadona deve reintegrar o funcionário ou indenizá-lo no valor de 40 mil euros (cerca de R$ 245 mil). A empresa informou ao jornal El País que pagará a indenização.