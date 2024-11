Homem é preso com 320 tarântulas no corpo: por que elas são tão cobiçadas?

Um homem sul-coreano foi detido no Peru com 320 tarântulas presas ao corpo. O mercado ilegal milionário de aranhas explora o fascínio por esses animais e ameaça sua sobrevivência.

O que aconteceu

Um homem foi detido no Peru enquanto tentava contrabandear 320 tarântulas (também conhecidas como aranhas-caranguejeiras) e outros animais. No dia 8 de novembro, no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, a polícia encontrou os animais presos ao corpo do traficante, como reportado pela CNN.

Eles foram capturados na Amazônia e seriam transportados para a Coreia do Sul via França, segundo o Serfor (Serviço Nacional de Florestas e Fauna Silvestre) do Peru.