Líder do Hezbollah reivindica 'grande vitória' contra Israel no Líbano

Trabalharemos para fortalecer as capacidades defensivas do Líbano [...]. A Resistência estará pronta para impedir, junto com nossos parceiros, e principalmente com o Exército, que o inimigo se aproveite da fraqueza do Líbano. Naim Qassem, líder do Hezbollah

Israel bombardeou lançador de foguetes do Hezbollah hoje (29). "Há pouco foram detectadas atividades terroristas e o deslocamento de um lançador de foguetes portátil do Hezbollah no sul do Líbano. A ameaça foi frustrada por um ataque [da Força Aérea israelense]", informou o Exército em um comunicado publicado com um vídeo que mostra um bombardeio aéreo contra um caminhão que se move lentamente.

Netanyahu ameaçou guerra caso acordo fosse rompido

Premiê israelense ameaçou 'guerra intensiva' em caso de rompimento. Benjamin Netanyahu, disse ontem (28) que haverá uma "guerra intensiva" se o Hezbollah violar o cessar-fogo no Líbano. Foi a primeira fala do premiê após Israel aprovar na terça-feira (26) um cessar-fogo após dois meses de conflito.

Netanyahu afirmou que já deu instruções às IDF (Forças de Defesa de Israel, em português) para preparar guerra. Em entrevista ao Canal 14, o premiê declarou que "se houver uma violação massiva do acordo, não apenas operaremos cirurgicamente como estamos fazendo agora, mas também com força, todas às vezes." O cessar-fogo entrou em vigor na quarta-feira (27).

Premiê israelense declarou que cessar-fogo no Líbano pode ser "curto" e que Israel o "aplicou no primeiro dia". Segundo o The Times of Israel, ele também respondeu que "a ameaça de uma invasão terrestre foi removida" após ser questionado sobre o motivo de não estar fazendo uma "zona-tampão" no sul do Líbano.