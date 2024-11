Ataques de Israel ao sul do Líbano mostram fragilidade do cessar-fogo com Hezbollah

Cerca de doze localidades foram alvo de tiros de metralhadoras, de granadas ou até de mísseis lançados por drones. O ataque aéreo mais grave ocorreu em um vilarejo perto da cidade de Saida, ao norte do rio Litani, de onde o Hezbollah deve se retirar, segundo os termos do acordo de cessar-fogo. Aviões e drones israelenses continuaram seus voos sobre o sul do Líbano e a planície oriental de Bekaa.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lembrou na quinta-feira (28) que tinha "falado sobre um cessar-fogo (não) sobre o fim da guerra" e ameaçou com um "conflito em grande escala se forem ultrapassadas as 'linhas vermelhas' do acordo".

"Múltiplas violações"

O Exército libanês acusou Israel de "múltiplas violações aéreas e terrestres", ao "atacar o território libanês com diferentes armas". As Forças Armadas israelenses continuam destacadas no sul do Líbano, mas devem se retirar dentro de 60 dias, de acordo com o acordo de cessar-fogo.

O comitê de supervisão do cessar-fogo, composto pelos Estados Unidos e pela França, ainda não foi formado.

Na manhã de sexta-feira (29), o porta-voz do Exército israelense ordenou em árabe aos habitantes de 60 municípios do sul do Líbano que não voltassem para suas casas até novo aviso "para sua própria segurança". Anteriormente, as Forças Armadas de Israel haviam proibido qualquer movimento nesta área entre cinco horas da tarde e 7 da manhã, mostrando preocupação com o regresso massivo de habitantes de cidades xiitas no sul do Líbano.