O que está acontecendo em Aleppo, cidade da Síria invadida por rebeldes

Incursão liderada pelo grupo militante islâmico Hayat Tahrir al-Sham começou na quarta-feira (27). Os combatentes ocuparam dezenas de cidades e vilarejos na província de Aleppo. Os comunicados sobre os avanços no país são feitos por uma sala de operações da ofensiva.

Bombardeios insurgentes deixaram mortos na cidade. Cerca de 327 pessoas morreram nos combates desde o início da ofensiva rebelde, de acordo com o SOHR (Observatório Sírio para os Direitos Humanos), incluindo 44 civis.

30.nov.2024 - Fumaça sobe à distância enquanto carros danificados são vistos no local dos ataques aéreos do regime sírio contra combatentes anti-regime Imagem: AAREF WATAD / AFP

A brigada rebelde Jaish al-Izza afirmou que o avanço ocorreu devido ao baixo número de homens apoiados pelo Irã na província. Os aliados do Irã na região sofreram uma série de baixas contra Israel, à medida que a guerra na Faixa de Gaza se expandiu pelo Oriente Médio.

O ataque desta semana foi o maior desde março de 2020. Naquele ano, Rússia e Turquia fizeram um acordo para abrandar o conflito. O Exército sírio disse que segue enfrentando a ação e que havia causado grandes perdas aos insurgentes em Aleppo e Idlib.

Guerra civil no país era considerada contida. Assad, com a ajuda de seus aliados Rússia e Irã, conseguiu colocar cerca de dois terços do país novamente sob o controle do governo nos últimos anos, sendo que Idlib, a sudoeste de Aleppo, continua sendo o último reduto rebelde.