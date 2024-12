'Defender' e 'depor': munição usada para matar CEO dos EUA tinha mensagens

Os investigadores recuperaram vários estojos de munição de 99 mm ao lado de fora do hotel. Além disso, encontraram também um celular no beco onde o suspeito fugiu, disse o chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York, Joseph Kenny.

Suspeita de crime premeditado. O chefe dos detetives da Polícia de Nova York, Joseph Kenny, informou que o atirador chegou a pé cinco minutos antes de Thompson, que aparentemente caminhava sem seguranças em frente ao hotel. A esposa dele afirmou à TV NBC que o marido tinha recebido ameaças recentes.

Motivação do crime ainda é desconhecida. A polícia investiga o caso e acredita que o CEO era o alvo específico do suspeito.

Atirador segue foragido. A polícia de Nova York ofereceu uma recompensa de US$ 10 mil (cerca de R$ 60 mil) por informações que levem à prisão do suspeito.

Entenda o caso