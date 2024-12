'Vitória para a nação islâmica', diz líder rebelde após queda de Assad

Durante a recente ofensiva rebelde, Jolani começou a assinar suas declarações com seu nome verdadeiro, Ahmed Hussein al-Shara. Em 2021, ele disse à emissora americana PBS que seu nome de guerra era uma referência às raízes de sua família nas Colinas de Golã, alegando que seu avô havia sido forçado a fugir após a anexação da área por Israel, em 1967.

Após os ataques de 11 de setembro de 2001, Jolani foi atraído pelo pensamento jihadista. Ele demonstrou admiração pelos terroristas do 11 de Setembro e começou a participar de sermões secretos e painéis de discussão nos subúrbios marginalizados de Damasco.

Após a invasão do Iraque liderada pelos EUA, ele deixou a Síria para participar da luta. Ele se uniu à Al Qaeda no Iraque, liderada por Abu Musab al-Zarqawi, e foi posteriormente detido por cinco anos, o que o impediu de subir na hierarquia da organização jihadista. Em março de 2011, quando a revolta contra o governo de Assad eclodiu na Síria, ele retornou com a tarefa de fundar a Frente Al Nusra, a filial síria da Al Qaeda.

Naquela época, Jolani cooperava com Abu Bakr al-Baghdadi, chefe do grupo Estado Islâmico no Iraque. O grupo também era ligado à Al Qaeda e que mais tarde viria a se tornar o grupo Estado Islâmico. Em 2013, quando Baghdadi anunciou repentinamente que seu grupo estava cortando relações com a Al Qaeda, Jolani se recusou a segui-lo e, em vez disso, jurou lealdade a Ayman al-Zawahiri, da Al Qaeda.

Em 2015, Jolani disse que, ao contrário do Estado Islâmico, não tinha intenção de lançar ataques contra o Ocidente. Em 2016, ele cortou os laços com a Al Qaeda, argumentando que isso tirava do Ocidente argumentos para atacar sua organização. Ele também proclamou que, caso Assad fosse derrotado, não haveria ataques de vingança contra a minoria alauíta, da qual o clã do presidente é originário.

*Com AFP, AP e Reuters