Rebeldes na Síria: quem são e o que querem após a queda de Assad

Lideradas por curdos e compostas por diversos grupos étnicos, as FDS defendem um modelo secular e democrático para o país. Com maior presença no norte e leste da Síria, elas lutam pela autonomia regional e pelos direitos das minorias. Outros grupos rebeldes: Além dessas forças principais, facções menores, como o Hurras al-Din, afiliado à Al-Qaeda, e milícias locais, contribuem para o mosaico de oposição ao regime. Essas unidades operam de forma independente ou em alianças temporárias, dependendo dos interesses regionais.

Como foi a ofensiva

Rebeldes sírios depuseram Assad e declararam controle de Damasco. Após 24 anos no poder, Bashar al-Assad foi derrubado por uma coalizão de grupos insurgentes que, desde o final de novembro, empreenderam uma ofensiva pelas principais cidades do país. O paradeiro do presidente é desconhecido, mas fontes afirmam que ele deixou a capital antes da chegada das forças opositoras.

Ofensiva começou em 27 de novembro e avançou rapidamente. Em menos de duas semanas, cidades como Aleppo, Hama e Homs caíram sob controle rebelde. Damasco foi o último marco dessa campanha, culminando na invasão da prisão militar de Saydnaya, onde milhares de prisioneiros foram libertos.

Quais são os objetivos?

Entre os objetivos pendentes, está a consolidação do controle sobre o território e a superação das diferenças ideológicas entre facções. Enquanto o HTS busca um regime islâmico, outros grupos defendem uma administração secular. Os rebeldes também precisam buscar reconhecimento internacional, reconstruir o país devastado pela guerra e garantir segurança para evitar novos conflitos, fatores essenciais para estabilizar a Síria.