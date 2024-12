Como era o navio da Nova Zelândia que naufragou após falha absurda

Imagens mostraram a embarcação parcialmente tombada na água. Um pequeno foco de incêndio também foi visto e, na sequência, uma grande nuvem de fumaça começou a se espalhar.

75 passageiros e tripulantes estavam a bordo no momento do acidente. Conforme informações do jornal The New Zealand Herald, a equipe foi resgatada em botes salva-vidas e barcos infláveis antes do colapso da embarcação, que tombou e naufragou gradativamente.

Três pessoas que estavam a bordo precisaram de atendimento médico. Segundo o corpo de bombeiros de Samoa, a maioria dos envolvidos apresentou ferimentos leves, porém um membro da equipe teve o ombro deslocado e outra vítima machucou as costas.