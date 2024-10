O que é o 'Navio da Vergonha', impedido de atracar em diversos países

A embarcação MV Kathrin foi apelidada pela imprensa portuguesa como "Navio da Vergonha" por usar a bandeira de Portugal e colocar o país como conivente às intenções de Benjamin Netanyahu em territórios palestinos.

Que navio é esse?

Navio cargueiro de 130 metros. O MV Kathrin pertence a um armador alemão, mas navega com a bandeira portuguesa. Ele está sendo impedido de atracar em diversos portos do Mar Adriático e Mediterrâneo por suspeita de transportar explosivos altamente perigosos, que seriam usados em territórios palestinos contra o Hamas, conforme conta a coluna Histórias do Mar.

Carga do navio seria de explosivo. Segundo movimento organizado por organizações de direitos humanos, o MV Kathrin está transporta oito contêineres de um explosivo chamado RDX, também conhecido como Hexogeno, de altíssimo poder destrutivo, encomendado pelo governo israelense.