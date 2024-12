Residência presidencial de Assad é saqueada após sua fuga de Damasco

Reações da população local provocam o caos. As cenas dentro da residência presidencial foram descritas como "caóticas", com pessoas correndo, posando para fotos e retirando objetos. Muitos dos invasores expressaram o desejo de vingança pelos anos de opressão e pobreza impostos pelo regime de Assad e seu pai. Lina Sinjab afirmou: "As pessoas estão entrando, posando para fotos enquanto tiram o que podem. Elas estão se vingando por anos de opressão e pobreza por causa de Assad e seu pai".

O significado da invasão

Mudança de poder e celebração pelo colapso do regime. A invasão da residência presidencial simboliza o fim do domínio de 24 anos de Assad. A BBC relatou que o ato reflete "sentimentos mistos de alegria e vingança" entre os moradores, enquanto muitos celebravam na Praça Umayyad, no coração da capital, com a bandeira da revolução síria.

Desafios à estabilidade. Lina Sinjab também alertou para os riscos do caos contínuo em Damasco, afirmando que "houve saques em outros prédios do governo" e que moradores temem que "ladrões possam tirar partido do caos".