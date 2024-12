Grupo rebelde à frente de tomada do poder na Síria é dissidente da Al Qaeda

O principal grupo rebelde que anunciou neste domingo a deposição do governo Bashar al-Assad na Síria e avançou para a capital Damasco surgiu de uma dissidência da Al Qaeda.

O que se sabe sobre o HTS

Fundador do HTS, principal grupo rebelde, foi combatente da Al Qaeda na guerra no Iraque contra os EUA. O comandante militar Abu Mohammad al-Jolani criou o Jabhat al-Nusra, filiado sírio da Al Qaeda. Mas deixou o grupo em 2016 por diferenças ideológicas e oposição ao Estado Islâmico. Em 2017, fundou o Hayat Tahrir Al Sham (HTS), também conhecido como Organização para a Libertação do Levante.

O grupo é considerado terrorista pela União Europeia, Turquia e Estados Unidos. Jolani é apontado como o principal líder de um movimento que conta com a participação de outras facções, unidas pela posição ao regime de Bashar al-Assad, há 24 anos no poder e sucessor de um clã que governa a Síria há mais de cinco décadas.