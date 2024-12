Apoios externos explicam rapidez da tomada de poder na Síria, diz professor

O processo de tomada de poder na Síria, que se concretizou hoje com a queda do presidente Bashar al-Assad, teve uma "rapidez" que pode ser explicada pelos apoios externos aos grupos rebeldes, afirmou Leonardo Trevisan professor de Relações Internacionais da ESPM, durante o UOL News deste domingo (8).

Aliada da ditadura de Bashar al-Assad na Síria, a Rússia confirmou que o líder renunciou ao cargo e deixou o país. O Irã, outro aliado do regime, saiu enfraquecido após ataques de Israel a diversas instalações militares do país.