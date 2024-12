Rebeldes, Exército e aliado de Assad: como será sucessão do poder na Síria

Embora haja muita incerteza sobre a Síria nos próximos meses, algumas possibilidades se desenham, segundo analistas. O analista em Polícia Internacional e Mestre em Relações Internacionais pelas Universidades de Estrasburgo (França) e Groningen (Países Baixos), Uriã Fancelli, avalia que podem haver disputas entre grupos rebeldes, participação de um ex-ministro de Assad e ainda incerteza sobre o papel do Exército.

Representante do governo Assad se colocou à disposição para ajudar na transição de governo. Segundo Fancelli, o ex-primeiro ministro Mohammed Ghazi al-Jalali declarou que iria supervisionar as instituições durante o período de transição. "Ele poderia também ser a figura representativa da transição", diz o especialista.

Especialista alerta para a possibilidade de uma fragmentação ainda maior do território sírio. Isso porque o HST atua no noroeste da Síria, com um modelo de governança próprio. "Eles querem replicar isso para o país inteiro", diz Fancelli. Além disso, ele pontua a existência das Forças Democráticas Sírias e do Exército Nacional sírio (atualmente apoiado pela Turquia). "Esses são os principais grupos que podem disputar o poder", diz.

"Ausência de reação das forças sírias, que apoiavam Assad, demonstra inércia", diz Fancelli. Para o analista, há um enfraquecimento do Exército nesse momento. "É quase como se o Exército deixasse de existir. Grupos contra o governo oficial entram em disputa. O Exército estava completamente sucateado. O regime de Assad contava com o apoio do grupo extremista Hezbollah e da Rússia."

Momento será de menos paz e menos estabilidade, diz Fancelli. "É preciso ter cuidado, principalmente, ao se falar em transição democrática. O HTS é um grupo dissidentes da Al-Qaeda. Há uma preocupação com o ressurgimento do Estado Islâmico." Na avaliação de Fancelli, o HTS precisará dialogar com os demais grupos que atuam no país.

"População está no meio da disputa pelo poder." Para Fancelli, a guerra civil que atinge o país desde 2011 não termina agora, com a queda de Assad. "Ela pode continuar e os civis são os mais prejudicados", diz. "Grupos minoritários também serão prejudicados. O HTS tem um projeto para instituir um Estado fundamentalista islâmico e não vão aceitar a diversidade."