Desmatamento na Amazônia cai 21,8% em 2023 e tem menor taxa em 5 anos

Tragédia no RS é fruto da ação humana, diz Marina

A ministra Marina Silva afirmou que as enchentes no Rio Grande do Sul são fruto da ação humana. Durante a entrevista em que os resultados foram apresentados, a ministra afirmou que "não tem medida de prevenção que dê conta de uma situação dessas".

Segundo Marina, o governo terá um plano específico de combate às mudanças climáticas. O protocolo, de acordo com a ministra, já está em elaboração, e terá estrutura semelhante ao do PPCDAm (Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal), criado em 2004 e que ajudou a reduzir o desmatamento amazônico nos anos seguintes.

Relatório elaborado pelo governo em 2015 já alertava para cheias no Sul, mas acabou engavetado. Segundo reportagem do site The Intercept Brasil, o documento tinha sido encomendado pelo governo Dilma Rousseff em 2014, mas foi considerado "alarmista" pela própria Presidência e não foi usado por nenhum dos governos seguintes.