Com o país respirando a fumaça das queimadas e com o presidente Lula (PT) tendo que administrar os danos à imagem do governo às vésperas do discurso na ONU (Organização das Nações Unidas), algumas frentes estão sendo desenhadas no Palácio do Planalto para tentar endurecer as penas contra os incêndios. Lula tem reforçado que é preciso envolver o Congresso no debate, até para dividir a responsabilidade. Uma das ideias que o presidente está avaliando é enviar um projeto de lei para alterar alguns artigos do Código Penal.