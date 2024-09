Governo Lula monta estratégia para endurecer penas contra queimadas

Nesta semana, Lula ainda anunciou um crédito extraordinário de R$ 514 milhões para um programa de combate às queimadas em meio a recordes de focos de fogo pelo país, mesmo assim auxiliares palacianos admitem que há um dano de imagem ao governo.

Autoridade Climática só depois da ONU

O tema das mudanças climáticas deve entrar no discurso do presidente na abertura da Assembleia-Geral da ONU, na semana que vem. Apesar disso, Lula não deve apresentar muitos detalhes sobre a Autoridade Climática do país, que o governo quer tirar do papel.

Segundo apurou a coluna, técnicos do Planalto e do Ministério do Meio Ambiente devem aproveitar a semana de Lula fora do país para fazer os ajustes jurídicos da proposta, que possui diversos pontos sensíveis.

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) trabalha com a ideia de que a Autoridade fique vinculada ao seu ministério e, segundo fontes, já estaria descartada a ideia —ventilada na época da transição— de um órgão vinculado à Presidência.