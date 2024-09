X não voltará ao ar só com representante no Brasil; entenda as exigências

Ainda que indique representante no Brasil, o X ainda precisará cumprir outras duas exigências para voltar a funcionar no país.

A primeira delas é retirar do ar todos os perfis apontados pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). São contas dedicadas à difusão de notícias falsas e de discurso de ódio. Embora tenha anunciado o início da retirada do conteúdo do ar, a rede social de Elon Musk ainda não comprovou formalmente ao STF que todas as contas foram removidas.

A outra condição é o pagamento das multas impostas por Moraes à rede por ter burlado o bloqueio determinado pelo ministro. Foi estipulado o valor de R$ 5 milhões por dia de descumprimento da decisão, a contar de quinta-feira (19), quando a medida foi publicada no Diário Oficial.