Queimadas recordes azedam projeto de Lula de governo sustentável

Marina trazia boas notícias de 2023. Segundo o Meio Ambiente, o desmatamento na Amazônia caiu 49,8% em 2023 em relação a 2022. No mesmo período, houve uma queda de 77% das áreas abertas para garimpo em Terras Yanomâmis, se o dado for comparado ao ano anterior. Até o desmatamento no Cerrado, que havia crescido 40% em 2023, havia sido revertido neste ano, até maio. Mas o bioma segue com desmatamento alto.

Esta é a bandeira que Lula pretende empunhar na ONU. O presidente, que abre a Assembleia-Geral em Nova York na semana que vem, quer impulsionar o Brasil (e sua gestão) como exemplo verde a ser seguido no mundo. As queimadas atrapalham isso.

No quintal do palácio

Os incêndios em Brasília motivaram reuniões e ações. Segundo pessoas do convívio do Palácio do Planalto, o presidente ficou extremamente irritado e preocupado quando foi avisado, no domingo, sobre as queimadas no Parque Nacional. Ele sobrevoou a área no mesmo dia.

A avaliação é que qualquer destaque positivo em relação ao meio ambiente fica abalado com a capital federal sob fumaça. Afinal, apontam pessoas próximas, como o presidente poderia ostentar diminuição do desmatamento e cobrar seus pares no mesmo sentido se o próprio quintal está em chamas?

O presidente quer penas mais rígidas. Interlocutores contam que, como reação imediata, Lula pediu para aos órgãos do governo ligados à Justiça para avaliarem recrudescimento da pena de crimes ambientais e fazer o anúncio de liberação de crédito extraordinário, já autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Na semana passada, o ministro Flávio Dino autorizou o uso de despesas extras, que não contam para o cumprimento da meta fiscal, para o combate aos incêndios.