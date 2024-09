Se nem a cadeirada mexeu no resultado do Datafolha, é porque nada mais muda

O candidato do PRTB surgiu como um verdadeiro tsunami, chegando a aparecer em primeiro lugar em algumas pesquisas. Depois estacionou e chegou até a cair dentro da margem de erro.

Mas esperava-se que a cadeirada, diante do quanto mexeu com a opinião pública, provocasse algum movimento na preferência do eleitorado.

Mas não é o que mostrou a última pesquisa do Datafolha.

No levantamento imediatamente anterior à cadeirada, divulgado na quinta-feira, 12, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ficou com 27% na preferência do eleitorado, Guilherme Boulos (Psol), com 26% e Pablo Marçal, com 19%.

Nesta última pesquisa, a única variação entre os três não conta: Boulos subiu um ponto percentual, ou seja, absolutamente dentro da margem de erro de três pontos.

A única conclusão a que se pode chegar, então, é que a cadeirada não mexeu com a disposição de voto do eleitorado faltando apenas 17 dias para a votação, no dia 6 de outubro.